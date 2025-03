Venezia Napoli, tifosi da pelle d’oca: la stima sul settore ospiti

Venezia Napoli è il prossimo appuntamento del club azzurro per quanto riguarda il campionato di Serie A: i tifosi di fede partenopea sono pronti a sostenere in massa i propri beniamini.

Tutta Napoli è in fermento, pronta a sostenere la squadra del cuore in questa fase finale del campionato di Serie A. Lo Scudetto non è più un tabù, ma un obiettivo dichiarato, messo nel mirino grazie al lavoro da capogiro di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha rotto le righe e parla apertamente di Tricolore, infiammando una piazza che ora sogna a occhi aperti. Ma per trasformare il sogno in realtà, servirà una precisione chirurgica nelle ultime dieci partite: Inter e Atalanta sono lì, a un passo, e domenica sera (20:45) si daranno battaglia al Gewiss Stadium di Bergamo in uno scontro diretto che potrebbe cambiare tutto.

Gli azzurri, invece, scenderanno in campo prima, alle 12:30, contro il Venezia. Una chance d’oro per gli uomini di Conte per mettere fieno in cascina e godersi il big match della sera con il cuore più leggero. I tifosi lo sanno bene e non hanno intenzione di lasciare nulla al caso: come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è già partita la caccia ai biglietti per invadere, pacificamente, la laguna (trasferta aperta anche ai residenti in Campania, con Fidelity Card).

Venezia Napoli: un’invasione d’amore per gli azzurri

Il sostegno dei tifosi potrebbe essere la marcia in più per il Napoli di questo finale di stagione, a Venezia e non solo.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino:

“È caccia grossa ai tagliandi per il settore ospiti dello stadio di Venezia, aperto ai residenti in Campania con la tessera del tifoso. Sarà l’ennesima invasione di almeno duemila tifosi”.

Un esodo che parla di passione e dedizione, con sciarpe azzurre pronte a colorare il settore ospiti del Penzo. Non è la prima volta: i supporters partenopei hanno già fatto sentire la loro voce in trasferte lontane, trasformando talvolta i vari stadi in un pezzo di casa. E contro il Venezia, il copione non cambierà.

Napoli: il Venezia come trampolino per il vertice

Il lunch match contro il Venezia non è una passeggiata da prendere sottogamba. I lagunari, seppur relegati nelle retrovie della classifica, hanno già dimostrato di saper graffiare, come nel pareggio strappato all’Atalanta poche settimane fa.

Per il Napoli, però, non ci sono alternative: perdere terreno, anche solo un soffio, rispetto a Inter e Atalanta sarebbe un lusso che non ci si può permettere. Conte, con la sua grinta e il suo pragmatismo, sta preparando la squadra per colpire duro, sapendo che ogni partita da qui alla fine è una finale da vincere col coltello tra i denti. Il tutto, con i tifosi al proprio fianco.