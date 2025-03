Venezia-Napoli, l’ex direttore avverte gli azzurri: ecco cosa potrebbe andare storto

L’ex direttore mette in guardia Antonio Conte e tutto il Napoli, attenzione al Venezia: le parole.

Domenica contro il Venezia il Napoli proverà a vincere per confermare quanto di buono fatto contro la Fiorentina. Sono tani gli stimoli che spingeranno gli uomini di Antonio Conte. Il primo posto in classifica è il primo, è chiaro ma sarebbe fin troppo banale limitarsi alla classifica. C’è qualcosa di più profondo che tiene l’attenzione degli azzurri al 100%. La voglia di riscatto, di dimostrare che l’Inter non è irraggiungibile, di confermare che quella della settimana scorsa non è una vittoria arrivata grazie ad un exploit sporadico.

La squadra ha voglia di vincere e anche di non subire gol, invertendo un trend negativo che va avanti da otto partite consecutive. Ma non sarà così banale. Il Venezia, penultimo in classifica, non perde da tre partite consecutive, e contro il Napoli ha la possibilità di fare un colpaccio che potrebbe valere addirittura la salvezza.

Venezia-Napoli, ci sono delle insidie: l’ex Venezia le conosce

Ne sa qualcosa Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Venezia nella stagione 2019/2020, che con i lagunari ha lavorato e li conosce bene. Intervistato ai microfoni di 1 Station Radio in occasione di 1 Football Club, ha parlato della sfida di domenica, soffermandosi sulle difficoltà che potrebbe incontrare la squadra guidata da Antonio Conte.

“Il Venezia, nonostante la classifica deficitaria, ha sempre mostrato una chiara identità tattica e ha reso la vita difficile anche alle squadre più forti. Inoltre, lo stadio di Venezia è particolare: ci si arriva in battello, le tribune sono vicinissime al campo e l’atmosfera è molto intensa. L’orario della partita può incidere, ma sono convinto che il Napoli affronterà la gara con la giusta concentrazione. Dunque, possiamo dire che, pur essendo una sfida sulla carta sbilanciata, il Napoli non dovrà sottovalutarla. Il Venezia ha giocatori di qualità, come Oristanio e Nicolussi Caviglia, che possono sempre trovare la giocata giusta”, ha analizzato Fabio Lupo.

L’ex direttore, però, crede comunque che gli azzurri sapranno gestire la situazione, senza rischiare e affrontando la gara nel modo giusto.

“Il Napoli attira sempre molto pubblico, creando un’atmosfera particolare. I valori in campo sono nettamente a favore del Napoli, ma pensare di avere vita facile sarebbe un errore clamoroso. Tuttavia, sono certo che Conte non commetterà questa leggerezza, né la permetterà ai suoi giocatori”, ha concluso Lupo.

