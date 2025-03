Corsi e ricorsi storici, Conte può contare su un giocatore: la storia non mente

Il tecnico azzurro ha un giocatore chiave, c’è un episodio chiaro: è il simbolo del momento azzurro.

Contro il Venezia il Napoli avrà la possibilità di dimostrare che il momento di difficoltà è stato del tutto superato. La crisi di vittorie, durata oltre un mese, terminata con il trionfo casalingo contro la Fiorentina. Una una delle migliori prestazioni messe in campo dall’inizio della stagione.

Ma se da un lato quella con il Venezia può sembrare una partita “facile” per gli uomini di Antonio Conte dall’altro si tratta di un match pieno di insidie. Reduce da tre pareggi consecutivi, il Venezia sembra punto ad affrontare gli azzurri, magari cercando un’impresa che potrebbe addirittura riaprire la lotta salvezza e complicare di parecchio i piani del Napoli.

La prestazione messa in campo con a Fiorentina va ripetuta, provando magari a fare affidamento su un giocatore chiave che nelle ultime partite si sta prendendo la scena. E non si tratta di Romelu Lukaku, tornato al gol proprio contro a Fiorentina. Ma di chi gli sta accanto e che, nell’ombra, potrebbe essere il vero uomo chiave di Antonio Conte.

Si tratta di Giacomo Raspadori, che si è fatto trovare pronto nelle ultime partite e che custodisce un segreto che non può che far contento il tecnico azzurro.

Raspadori, ecco perchè è l’uomo chiave del tecnico azzurro: la storia

Tre gol nelle ultime quattro partite sono solo la punta dell’iceberg delle prestazioni di Giacomo Raspadori. Certo, le reti contro Lazio, Como e Fiorentina sono state determinanti, ma non è questo il punto. Il jolly di Raspadori è che quando ha ricevuto la fiducia del tecnico, magari giocando in una posizione a lui favorevole, non ha mai deluso le aspettative.

Ricorda un po’ quando l’attaccane italiano fu impegnato da Luciano Spalletti da prima punta, nella prima parte della stagione chiusa con lo scudetto. Con Osimhen ai box per infortunio, Spalletti affidò l’attacco a Raspadori. Rinvigorito della fiducia del tecnico, segno una rete in campionato e tre in Champions League, tra cui la memorabile doppietta all’Ajax.

Un simbolo, questo, dell’importanza di Raspadori nei momenti di difficoltà. Affidargli una maglia pesante ripaga sempre, specie quando lo si piazza in un ruolo a lui congeniale. E quello da seconda punta affianco a Romelu Lukaku pare gli stia piacendo. Attenzione al finale di stagione di Raspadori, perchè un eventuale obiettivo raggiunto non può che passare dai suoi piedi.

