Colpo di scena Anguissa: c’entra il suo rientro in campo

C’è attesa in casa Napoli per il rientro degli infortunati, in particolare del centrocampista Frank Zambo Anguissa: arrivano novità importanti dalla rassegna stampa.

Il vento di ottimismo soffia forte dalle parti di Castel Volturno: in casa Napoli cresce l’attesa per il rientro degli infortunati, con un occhio di riguardo al centrocampista Frank Zambo Anguissa. Le ultime notizie dalla rassegna stampa accendono i cuori dei tifosi partenopei, che sognano in grande. Perché sì, la missione è chiara come il sole: il Napoli crede nello Scudetto, e non è solo una speranza buttata lì per caso. Lo confermano le parole di fuoco di Antonio Conte e quelle più misurate, ma cariche di orgoglio, di Alessandro Buongiorno, rilasciate ai microfoni de Il Mattino. Gli azzurri sanno di avere tra le mani un’occasione d’oro, nonostante la concorrenza agguerrita di Inter e Atalanta non sia certo roba da poco.

Quest’anno il campionato è una corsa da capogiro, con un tris di squadre – Napoli, Inter e Atalanta – pronte a darsi battaglia per il titolo. Ogni partita è un tassello cruciale, e per questo Conte incrocia le dita: vuole la sua squadra al top, soprattutto ora che la stagione entra nel vivo. Ecco perché le notizie dall’infermeria hanno un peso specifico enorme: il rientro dei giocatori chiave potrebbe fare la differenza tra un sogno accarezzato e uno realizzato.

Frank Zambo Anguissa: rientro vicino per il cuore del centrocampo

Tra i nomi che tengono col fiato sospeso i tifosi, quello di Frank Zambo Anguissa spicca su tutti. Il centrocampista camerunese, fermato da un infortunio al soleo che lo ha costretto a saltare le sfide contro Inter e Fiorentina, sembra vedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni stanno migliorando a vista d’occhio, e il recupero procede a ritmo spedito, lasciando intravedere un cauto ottimismo. Non è ancora certo che scenda in campo da titolare contro il Venezia, ma il solo fatto di riaverlo in gruppo sarebbe un segnale forte per il Napoli.

Anguissa non è solo un giocatore, è un pilastro: la sua fisicità, la capacità di spezzare il gioco avversario e quella grinta che mette il cuore in mano a ogni contrasto lo rendono insostituibile. Il suo stop ha pesato, inutile negarlo, ma ora il countdown è iniziato. Nei prossimi due giorni si capirà di più: Conte deciderà se aggregarlo alla trasferta di Venezia, una partita che potrebbe segnare l’inizio di quelle “dieci finali” di cui parla l’allenatore. E avere il camerunese di nuovo in pista sarebbe come ritrovare un vecchio amico proprio quando serve di più.

Infortuni Napoli: aggiornamenti su Neres e Mazzocchi

Ma Anguissa non è l’unico nome caldo nell’infermeria azzurra. Le ultime ore hanno portato buone nuove anche su altri fronti. David Neres, l’esterno brasiliano che ha già fatto vedere lampi di classe, è tornato disponibile. Una freccia in più nell’arco di Conte, che potrà contare sulla sua imprevedibilità per scardinare le difese avversarie. E poi c’è Pasquale Mazzocchi: il terzino, spesso sottovalutato ma sempre pronto a dare tutto, potrebbe rientrare a stretto giro. I tempi si accorciano, e questo è un segnale che fa ben sperare.

Gli infortuni del Napoli sono stati un tema ricorrente in questa stagione, ma ora sembra che la sorte stia girando dalla parte giusta. Avere una rosa più completa in questa fase cruciale è fondamentale: ogni giocatore, dal titolare all’ultima riserva, può essere l’ago della bilancia in una lotta Scudetto così serrata. E i tifosi, si sa, sono pronti a sostenere la squadra con quel calore che solo Napoli sa dare, sperando che l’incubo degli stop forzati sia ormai alle spalle.

Napoli Scudetto: una corsa a tre che infiamma il campionato

Lo Scudetto per il Napoli non è più solo un sogno da tifoseria scatenata, ma una possibilità concreta. Le parole di Conte, che non è tipo da promesse a cuor leggero, lo dimostrano: “Ci crediamo, e dobbiamo farlo fino alla fine”. E se lo dice lui, uno che di campionati ne ha vinti e non pochi, c’è da fidarsi. Ma la strada è tutt’altro che in discesa: Inter e Atalanta sono lì, a un passo, con i nerazzurri campioni in carica e la Dea che continua a stupire anno dopo anno.

Secondo le statistiche recenti, il Napoli vanta una delle difese più solide della Serie A – merito di Buongiorno e di un’organizzazione tattica da standing ovation – ma ora serve il colpo d’ala anche in mezzo al campo e davanti. Il rientro di Anguissa potrebbe essere la chiave per dare equilibrio e qualità, mentre Neres e Mazzocchi aggiungono opzioni preziose. La trasferta di Venezia, in programma nei prossimi giorni, sarà un banco di prova: vincere significherebbe mandare un messaggio forte alle rivali e accendere ancora di più l’entusiasmo di una città che vive di calcio come di ossigeno.

Insomma, il Napoli è a un bivio: da qui a maggio ogni passo conta, ogni recupero è una piccola vittoria. E se gli infortuni lasceranno in pace gli azzurri, chissà che quel sogno chiamato Scudetto non diventi realtà. Perché, come si dice dalle parti del Vesuvio, “cu ‘a pacienza e ‘a fatica, se arriva ‘o miracolo”.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 09:43 by Francesco Fildi