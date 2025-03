Cassano: “Conte oltre il limite! Mi piacciono i messaggi che manda”

L’ex calciatore analizza il comportamento del tecnico azzurro, Cassano elogia Conte.

Antonio Cassano ha parlato del Napoli nel corso del consueto appuntamento su Viva el Futbol. L’ex calciatore si è concentrato sia sull’aspetto tecnico che su quello psicologico degli uomini di Antonio Conte. Un lavoro complesso che abbraccia a tuttotondo ogni particolare, con l’obiettivo comune di chiudere in vetta alla classifica la stagione.

“Io ho l’impressione che Lukaku giochi molto meglio con un’altra punta accanto, come Raspadori ragazzo serio, per bene, che ha giocato ovunque”, ha commentato Cassano in merito a Lukaku.

Cassano, il fattore mentale per l’ex calciatore: cosa sta facendo il tecnico azzurro

C’è una componente, secondo Cassano, che sta facendo la differenza. Si tratta della mentalità che Conte ha portato a Napoli. Coinvolgente e a tratti sopra le righe, il tecnico azzurro sta portando qualcosa che raramente si è visto in città.

“Conte è talmente avvelenato che sta dicendo ai suoi giocatori che stanno facendo qualcosa oltre il limite dopo aver perso Kvaratskhelia non sostituito e con gli infortuni che sono stati tanti. Conte dice lasciatemi fare, ma il suo lavoro è eccezionale. Quando dice che poche volte ha vissuto quell’atmosfera a Napoli, ha ragione, ci credo. Io da casa ho visto anema e core, da brividi. Come in Argentina. Immagina l’elettricità della gente e dell’allenatore. Se il Napoli vince lo scudetto si va oltre a quello che ha fatto Spalletti. Conte invece è partito in un modo, ha continuato in un altro, ci sono stati gli infortuni, cambia e vince comunque. Mi piacciono anche i messaggi che manda“, ha concluso Cassano.

