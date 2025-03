Napoli, la sentenza non lascia dubbi: Conte gongola

Dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, di fatto, per il Napoli è arrivato una sentenza che ha fatto esultare lo stesso Conte.

Il Napoli, dopo una quarantina di giorni, è tornato ad ottenere i tre punti. La squadra di Antonio Conte ha sconfitto ieri allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina per 2-1.

I partenopei erano andati sul doppio vantaggio con la coppia d’attacco formata da Lukaku e Raspadori, poi hanno sofferto gli ultimi minuti a causa del gol realizzato da Gudmundsson. Con questo successo, dunque, gli azzurri, hanno risposto alla vittoria dell’Inter contro il Monza. Il Napoli è ora atteso dalla sfida di domenica contro il Venezia, ma prima bisogna registrare una sentenza che ha fatto esultarelo stesso Antonio Conte.

Antonio Giordano è netto: “Il Napoli vincerà lo scudetto”

Antonio Giordano, esattamente nel corso del programma ‘Ne Parliamo il lunedì’ in onda su Canale 8, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Chi vince il campionato? Mi sbilancio e dico il Napoli. La mia è una considerazione fondata su sani principi. La favorita è l’Inter, la squadra più bella è l’Atalanta, ma lo scudetto lo vince la squadra di Antonio Conte”.

Il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ ha poi concluso il suo intervento:

“Questi elementi sono usciti fuori in queste ultime settimane, ovvero dalle gare disputate dal Napoli contro Inter e Fiorentina. Il team partenopeo ha trovato una propria definizione tattica. Antonio Conte è riuscito a trovare delle risorse all’interno della sua stessa squadra”.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 00:01 by William Scuotto