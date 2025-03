“De Laurentiis al posto di Giuntoli”, la provocazione infiamma il mondo Juve: sentite qui!

Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juventus con tanti anni di Napoli alle spalle, è finito nel mirino della tifoseria bianconera in merito agli ultimi risultati del club piemontese.

Il Napoli può lottare concretamente per lo Scudetto fino alla fine: questo è quello che lasciano le ultime due partite di campionato disputate allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter e la Fiorentina. Dopo la buona prova nello scontro diretto contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, gli uomini di Antonio Conte hanno ritrovato il successo con la Viola, rilanciando in maniera concreta le ambizioni Tricolore in seguito ai messaggi inviati già in precedenza dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana a tutto l’ambiente.

Aspirazioni a cui ha dovuto dire addio, con ogni evidenza, la Juventus, che esce con le ossa rotte dall’ultima giornata di Serie A. L’Atalanta manda un segnale forte e chiaro con la sua vittoria per 4-0 allo Stadium, che ha scatenato il malcontento da parte della piazza bianconera. In particolare, i supporters della Vecchia Signora hanno messo nel mirino sia Thiago Motta che Cristiano Giuntoli, individuati da buona parte del tifo bianconero come i principali responsabili di una stagione davvero deludente. Si aggiunge al coro anche un tifoso d’eccezione come Flavio Briatore, che ha espresso il suo punto di vista sui propri canali social ufficiali.

Juve nel caos, Briatore: “Andava preso De Laurentiis e non Giuntoli da Napoli”

Flavio Briatore, noto imprenditore e tifoso della Juventus, appare molto contrariato nel video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram in merito alle ultime di casa bianconera.

In particolare, l’attuale dirigente del team di Formula Uno Alpine si è scagliato contro Cristiano Giuntoli e il resto della dirigenza:

“Giuntoli e Motta hanno dei contratti lunghissimi, non andiamo da nessuna parte con questo gruppo qui. Io li manderei tutti via. Hanno pescato Giuntoli da Napoli, ma lì andava pescato De Laurentiis, non lui”.

Una provocazione che spiega tutta l’amarezza di Briatore per una stagione che rischia di essere fallimentare in tutto e per tutto, soprattutto nel caso in cui i bianconeri dovessero fallire la qualificazione per la prossima edizione della UEFA Champions League.

Serie A: restano solo Inter, Napoli e Atalanta per lo Scudetto

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato quella che sembra essere ormai una certezza assoluta: per lo Scudetto restano solo l’Inter, il Napoli e l’Atalanta, con la Juventus dell’ex Giuntoli ormai staccata.

La squadra bianconera ora è chiamata a guardarsi alle spalle per evitare che possa sfuggire dalle mani l’accesso alla Champions League, traguardo vitale per le casse del club bianconero.