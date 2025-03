Da eroe dei tifosi alla Serie B spagnola: la parabola dell’ex Napoli è assurda

Parabola davvero incredibile per un ex giocatore della SSC Napoli, entrato in modo particolare nel cuore dei tifosi azzurri: è da poco ufficiale il suo passaggio in seconda divisione spagnola.

Negli anni sono stati tanti i giocatori che si sono ritagliati uno spazio importante nel cuore dei tifosi del Napoli. I medesimi, malgrado talvolta possano essere passati anche degli anni dal loro addio alla città e alla piazza, sono sempre ricordati con affetto. Ne è un simbolo, a tal riguardo, Dries Mertens, calciatore che più di tutti ha segnato con la maglia partenopea e che ha un legame davvero viscerale con tutta la città partenopea, così come viene dimostrato anche dalla scelta di chiamare suo figlio Ciro.

Ma sono tanti gli ex che, anche con un semplice gol, sono divenuti davvero indimenticabili per i suppoters di fede azzurra. È il caso di Amadou Diawara: come dimenticare il suo gol, allo scadere, in un Napoli – Chievo del 2018, che portò a compimento una rimonta davvero storica e che illuse tutti circa le effettive possibilità di portare a casa quello Scudetto soltanto sfiorato, sotto la guida di Maurizio Sarri. Nel 2019, poi, il calciatore diede addio alla piazza partenopea, con il suo passaggio alla Roma (operazione che vide anche il passaggio contestuale di Kostas Manolas al Napoli, ndr). Da lì in poi, la sua carriera è stata piuttosto in salita, così come dimostrato dall’ufficialità arrivata in queste ore.

News SSC Napoli, l’ex Diawara firma con il Club Deportivo Eldense

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della nuova avventura per l’ex centrocampista della SSC Napoli, Amadou Diawara: quest’ultimo ripartirà dal Club Deportivo Eldense, squadra della seconda divisione del calcio spagnolo.

Prima del suo passaggio in Spagna (ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso), il calciatore era stato ceduto dalla Roma all’Anderlecht, club che poi ha deciso di lasciarlo partire a parametro zero.

Di seguito, il comunicato del Club Deportivo Eldense:

“Il CD Eldense SAD e Amadou Diawara hanno raggiunto un accordo affinché il guineano diventi un giocatore del club azulgrana fino al 30 giugno 2025”.

Diawara in Serie B spagnola: storia di una parabola che lascia senza parole i tifosi

Negli anni, Amadou Diawara non è riuscito a imporsi, malgrado le aspettative su di lui erano davvero alte. Anche in maglia Napoli, il calciatore diede buoni segnali, non confermati nel corso poi della sua carriera.

Ora, l’ex azzurro riparte dall’Eldense, con la speranza da parte sua che possa arrivare presto la chiamata da parte di un club tra le massime serie dei vari campionati europei.