Buffon prof per un giorno: il siparietto con lo studente Koulibaly è tutto da ridere! – LE IMMAGINI

Curioso siparietto che ha visto come protagonisti l’ex Juventus Gianluigi Buffon e l’ex difensore della SSC Napoli, Kalidou Koulibaly, alla LUISS.

Gianluigi Buffon professore e Kalidou Koulibaly suo allievo. Quello andato in scena quest’oggi alla LUISS Business School è un retroscena davvero curioso, che ha messo uno di fronte all’altro due grandi ex Serie A come l’attuale capo della delegazione dell’Italia e il difensore senegalese. Quest’ultimo, infatti, sta frequentando il Major in Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. L’inizio di una nuova vita per Kalidou, che è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, malgrado siano passati anni dal suo addio in direzione Chelsea.

Un botta e risposta davvero imperdibile, all’insegna di una correttezza e di una stima che tra i due è stata sempre molto alta, nonostante quelli passati siano stati anni caratterizzati da una rivalità molto accesa tra il Napoli e la Juventus, spesso in competizione per lo Scudetto.

Buffon incontra gli studenti alla LUISS: c’è anche Koulibaly

“Ti ricordo sempre con piacere perché sei stato un avversario sempre molto corretto e molto degno”: con queste parole, Gianluigi Buffon, che ha incontrato oggi Kalidou Koulibaly alla LUISS Business School di Roma, ha salutato lo studente Kalidou Koulibaly, sottolineando come ci sia stata sempre correttezza tra i due, malgrado la rivalità di quegli anni.

L’estremo difensore si è lasciato andare anche a un paragone estetico con il suo ex compagno di squadra, alla Juve, Lilian Thuram: “Con quegli occhialetti somigli a lui”, ha scherzato il capo delegazione della Nazionale Italiana, scatenando l’ilarità dei presenti.

Bellissima la risposta da parte del difensore senegalese:

“Sei una leggenda, sappiamo tutti la persona che sei, a parte la rivalità che c’era all’epoca tra la Juve e il Napoli, però sei un esempio anche per me”.

Nel corso del botta e risposta, Koulibaly ha anche svelato di aver prelevato le quote di un club dei campionato minori della Francia. “Hai fatto una cosa bellissima – la risposta dell’ex estremo difensore – prendere una squadra e gestirla come se fosse un’azienda. Con le competenze che ha avuto gente come te, in più con l’umiltà di aggiungerci dei corsi, gente come te potrebbe veramente diventare il nuovo imprenditore in ambito calcistico”.

Di seguito, le immagini dell’incontro tra i due che è divenuto subito virale sui social, tra i tifosi:

Last Updated on 11 Mar 2025 – 17:13 by Francesco Fildi