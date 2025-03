Nuovi problemi in casa Napoli? C’è un segnale netto: è accaduto al Maradona

Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 al Maradona. In realtà, però, c’è stato un segnale molto netto nell’arco dei novanta minuti.

Il Napoli ritrova la vittoria contro la Fiorentina al Maradona. La prestazione messa in campo dagli azzurri è stata molto importante, anche se non sono mancati i “soliti” problemi. Non a caso, nonostante il successo finale, i calciatori hanno dovuto fare i conti con una situazione molto spiacevole. Infatti, nell’impianto di Fuorigrotta è emerso un dettagli preoccupante per Antonio Conte e il suo gruppo squadra.

Napoli in “apnea” nei minuti finali: cosa è successo al Maradona?

Le domande in casa Napoli sono tante, forse tantissime ma non riguardano solo gli aspetti positivi. Quest’ultimi, ovviamente, sono prevalsi su quelli negativi grazie alla vittoria importantissima ottenuta contro la Fiorentina. La prestazione degli azzurri è stata ricca di spunti interessanti, ma al tempo stesso condita anche dalle “solite problematiche”.

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” dopo quasi novanta minuti perfetti, il Napoli ha rischiato (come spesso accade) di perdersi nei minuti finali. Infatti, la squadra si abbassata negli ultimi trenta metri lasciando il pallino del gioco agli uomini di Palladino. Tutto ciò, ha scomodato i fantasmi del passato che hanno fatto riaffiorare le reti di Angelino, Dia e non solo che son costati (almeno per ora) la vetta della classifica.

Tali dati, non sono da ignorare in vista delle ultime partite. La stagione si avvia verso la conclusione, ma le ultime dieci partite saranno delle vere e proprie “finali”, come anticipato dallo stesso Antonio Conte. A tal proposito, sarà fondamentale non commettere errori che potrebbero costare molto cari.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 10:14 by Giuseppe Ferrara