Napoli, Mazzocchi cambia tutto! Arriva la firma: è ufficiale

Il terzino azzurro inizia un nuovo capitolo, post sui social e firma ufficiale: i dettagli.

Mancano ormai solo dieci partite al termine della stagione. Dieci finali, come molti hanno detto, per cercare di continuare ad inseguire un sogno che, ad oggi, è distante soltanto un punto in classifica. Contro la Fiorentina il Napoli di Antonio Conte ha dimostrato di essere tornato quello di un mese fa, prima della striscia di cinque partite senza vittorie.

E allora insieme agli obiettivi stagionali, si può iniziare anche a pensare al futuro, sia dentro che fuori dal campo. È quello che ha fatto Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli, che sui suoi canali social ha ufficializzato un cambiamento importate per la sua carriera.

Mazzocchi cambia agente, la firma ufficializzata sui social

Classe 1995, Pasqule Mazzocchi ha ufficializzato il cambio di agente. Il terzino azzurro saluta Luigi Lauro e si unisce a Marco Sommella, manager da oltre vent’anni già agente di altri calciatori come Ciro Immobile. “L’inizio di un nuovo capitolo”, si legge sotto al post pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram.

Il contratto di Mazzocchi ha una scandeza prevista nel giugno del 2027, con opzione di rinovo unilaterale esercitabile da parte del Napoli. Il cambio di agente potrebbe quindi rimettere le carte in tavola, magari con un nuovo incontro insieme alla società azzurra. Intanto Mazzocchi inizia una nuova avventura con il suo nuovo agente.

