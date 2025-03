Napoli, Inter e Atalanta, spareggio scudetto: chi gioca? La situazione

Tre squadre in lotta per il titolo, la classifica avulsa e i risultati di domenica: la situazione in vista di un possibile spareggio.

Tre punti, solo tre. È questa la distanza che divide l‘Inter di Simone Inzaghi dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini al terzo posto. In mezzo il Napoli di Antonio Conte, ad un solo punto di distanza dai nerazzurri milanesi, e a due di vantaggio dai nerazzurri bergamaschi.

Una situazione quantomeno inusuale per il nostro campionato, che a dieci partita dal termine della stagione inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di un’eventuale spareggio scudetto. Dopo il netto 4-0 alla Juventus, l’Atalanta affronterà proprio l’Inter domenica prossima, con la possibilità di mettersi a pari punti e, di conseguenza, di riaprire tutto in modo incredibile. Una spinta, quella ricevuta dopo il trionfo con i bianconeri, ch al momento sembra mettere gli uomini di Gasperini in una posizione di vantaggio.

Il calendario “migliore” ce l’ha forse il Napoli, che da qui alla fine della stagione avrà soltanto Milan e Bologna come scontri diretti. Poi c’è Inter che dovrà affrontare Atalanta, Bologna, Roma e Lazio. E infine la Dea, che sul suo cammino vedrà Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna, Milan e Roma. Cammini diversi ma obiettivi identici, ma chi andrà a giocarsi lo spareggio incasso di arrivo a pari punti? La classifica avulsa parla chiaro, anche se è ancora tutto da decidere.

Spareggio scudetto, la classifica avulsa: ecco chi giocherebbe

Nel conto degli scontri diretti tra le tre squadre manca soltanto Atalanta-Inter, prevista per domenica prossima alle ore 20.45. Oltre a quello la classifica avulsa è piuttosto chiara. Inter e Napoli si trovano a cinque punti, frutto del pareggio ottenuto nei due 1-1 a San Siro e allo Gewiss Stadium e frutto, poi, della vittoria casalinga ottenuta da entrambi contro la Dea (4-0 l’Inter e 3-2 il Napoli). Conduce, però, la classifica l’Inter che con il poker ai bergamaschi si trova a +4 nella differenza reti.

L’Atalanta, invece, si trova al momento a tre punti, ottenuti grazie alla vittoria contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona lo scorso dicembre. La sfida tra Inter e Atalanta sarà quindi decisiva. Se dovesse vincere l’Inter l’eventuale spareggio si disputerebbe tra nerazzurri e Napoli. Se dovesse vincere la Dea, invece, in caso di arrivo a pari punti sarebbero proprio gli uomini di Gian Piero Gasperini e giocarsi lo spareggio contro l’Inter, più in alto del Napoli per differenza reti.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 17:16 by Giorgio D’Andrea