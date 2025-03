Lukaku, un gol dai mille significati: salti di gioia per Conte

Il gol dell’attaccante azzurro segna un record strepitoso, numeri pazzeschi per il belga: i dettagli.

Contro la Fiorentina Romelu Lukaku è tornato al gol. Una rete che ha un significato speciale, perchè non significa soltanto ritrovare la gioia del gol, ma anche una vittoria che mancava da più di un mese. Il Napoli di Antonio Conte non vinceva dal match con la Juventus nel quale, manco a farlo apposta, aveva fatto gol proprio Romelu Lukaku.

Il belga torna a segnare ed il Napoli torna a vincere in un binomio che sembra quasi scritto nel destino, come se né il Napoli né l’attaccante azzurro potessero fare a meno l’uno dell’altro. C’è, però, un interiore dato che fa sorridere Lukaku e, soprattutto, esultare il tecnico del Napoli.

Quella siglata contro la Fiorentina è la rete numero 10 in campionato per Lukaku, che con questo gol segna una serie di record di non poco conto.

Lukaku, record su record per l’attaccante azzurro: il dato è strepitoso

Innanzitutto per la quinta stagione consecutiva Lukaku va in doppia cifra segnando l’ottantesimo gol in Serie A. E poi un dato particolare, ogni volta che Lukaku ha fatto gol il Napoli ha vinto: contro Parma, Cagliari, Como, Milan, Roma, Udinese, Fiorentina, Atalanta, Juventus e, di nuovo, Fiorentina.

Ma non è finita qui. L’attaccante belga ha messo a segno gol e assist contro la Fiorentina, stessa prestazione messa in mostra nella gara di andata, quando il Napoli vinse 3-0 all’Artemio Franchi. È la prima volta negli ultimi tre anni che un giocatore riesce a segnare gol e assist contro la stessa squadra sia all’andata che al ritorno. Un simbolo di enorme costanza da parte dell’attaccate azzurro, che ora più che mai serve alla squadra nell’ultima parte di stagione.

