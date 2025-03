Rrahmani: “È stata molto dura” il difensore azzurro non si nasconde al triplice fischio

Serie A, Napoli Fiorentina 2-1: ecco le parole di Amir Rrahmani dopo la grande vittoria del Maradona.

La grande vittoria contro la Fiorentina avvicina il Napoli alla vetta della classifica: la distanza dell’Inter, perciò, rimane di un solo punto. I partenopei hanno potuto godere di un’atmosfera caldissima al Maradona ed hanno messo in mostra un’ottima prestazione. Il decimo gol e l’ottavo assist in campionato per Romelu Lukaku hanno riavvicinato gli scettici verso l’ex Inter e Roma ma anche la fase difensiva ha fatto la sua parte.

A rappresentanza di ciò Amir Rrahmani che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita.

Rrahmani: “Conta la squadra, potevamo chiudere la gara”

Sull’importanza del collettivo:

“Deve giocare sempre quello che sta meglio, questa frase è presente da diversi mesi. Conta sempre di più la squadra rispetto al singolo”.

Rispetto al gol subito, Rrahmani ha affermato:

“Potevamo chiudere anche oggi la partita. Era tutto diverso rispetto a Roma o Lazio, ma in questo caso potevamo e dovevamo gestire meglio la palla. La rete ha reso tutto più complicato negli ultimi minuti”.

In merito al modo in cui ha vissuto il periodo senza vittorie del Napoli prima di oggi:

“La situazione è stata molto diversa rispetto ai mesi scorsi. Anche giocando bene non siamo riusciti a guadagnare punti importanti. Venire da cinque match senza vittorie è molto dura, ancor più a causa della pressione che ci mette la classifica”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 18:09 by Carmine Acierno