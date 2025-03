Raspadori: “Ruolo? Adesso riesco ad esprimermi al meglio”, poi l’appello ai tifosi è da brividi

Serie A, Napoli Fiorentina: ecco le dichiarazioni di Giacomo Raspadori nel pre partita del match di campionato.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a vincere necessariamente il match di quest’oggi contro la Fiorentina. Dopo 5 partite senza vittoria, gli azzurri dovranno uscire dall’impianto sportivo con i tre punti soprattutto dopo la vittoria di ieri sera dell’Inter di Simone Inzaghi.

Una vittoria, infatti, contribuirebbe a dare seguito all’ottima prestazione offerta contro l’Inter la scorsa settimana nonostante le diverse assenze ed il radicale cambiamento del sistema di gioco. Contro la squadra di Palladino, i partenopei si giocano parte della stagione soprattutto perché dietro ci sono Atalanta e Juventus, stasera in campo.

A tal proposito, ai microfoni di Dazn, Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Raspadori sicuro: “Bisogna ripartire subito, daremo tutto”

In merito al momento del Napoli, ha sottolineato:

“Sappiamo che sono cinque partite che non vinciamo, quindi bisogna ripartire subito. I tifosi al Maradona ci aiuteranno, ma noi abbiamo lavorato per dare il massimo”.

Rispetto alla sua posizione in campo:

“Riesco ad esprimermi al meglio in questo modo perché sono nelle zone centrali del campo. Al tempo stesso, però, avere un uomo accanto come Lukaku è sicuramente più semplice. Stiamo provando a legare sempre più sul rettangolo verde”.

Su Conte, invece, Raspadori ha affermato:

“Il mister fa sempre di tutto per tirare fuori il meglio dalle nostre qualità. Bisogna dimostrare di meritare il posto in squadra, motivo per il quale vogliamo ripagare la fiducia”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 14:44 by Carmine Acierno