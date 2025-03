Raspadori e il siparietto con Lukaku: “Il mio gol è tutto merito suo”, poi l’annuncio del belga è nettissimo!

Il Napoli batte la Fiorentina al Maradona: ecco le parole di Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku nel post partita.

Dopo 5 partite senza vittoria, il Napoli di Antonio Conte è tornato a vincere e lo ha fatto davanti ai propri tifosi, accorsi in numerosi al Maradona per sostenere i propri beniamini con cori ed una coreografia da urlo. Proprio grazie all’anima ed al cuore partenopeo, infatti, gli azzurri sono riusciti a resistere nel finale ed ad aggiornare la classifica con tre punti fondamentali per mantenere vivo il sogno scudetto.

Nel post partita, Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku hanno rilasciato alcune dichiarazioni per a Dazn.

Raspadori e Lukaku d’accordo: “Lavoriamo da squadra”

Sulla partita e sul secondo gol, Raspadori ha sottolineato:

“Lavoriamo davvero tanto. Oggi abbiamo sofferto e potevamo chiuderla prima, ma il pubblico ci ha aiutato tantissimo. L’80% della mia rete è merito di Lukaku, mi ha dato una grandissima palla”.

Rispetto all’unione del gruppo, ha messo in evidenza:

“Siamo una squadra forte, dobbiamo lavorare ancora e cercare di arrivare sempre alla vittoria. Ora il pensiero è già alla prossima partita”.

Lukaku, MVP del match, ha affermato:

“La cosa più importante è la voglia messa in campo contro un avversario non semplice. Contro l’Inter abbiamo stimolato l’intera squadra, ora tocca essere difficili da battere. Lavoriamo sempre da squadra, ci conosciamo molto bene”.

Sulle analogie tra le coppie Lukaku-Raspadori e Lukaku-Lautaro:

“Questa situazione è diversa rispetto al passato, siamo focalizzati sul presente”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 17:32 by Carmine Acierno