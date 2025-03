Raspadori ancora goleador, la rete al Maradona combacia con un traguardo importante!

Napoli Fiorentina, ancora in gol Giacomo Raspadori: rete dal sapore speciale per l’ex attaccante del Sassuolo.

Dopo la rete contro Lazio e Como ed ancora prima contro il Venezia, da subentrato nel girone d’andata, Giacomo Raspadori è tornato a fare gol anche al Maradona. La rete del 2-0 contro la Fiorentina è stata frutto di un’azione corale con Gilmour e Lukaku co-protagonisti. Il piazzato di Raspadori, poi, ha lasciato immobile De Gea e lasciato impazzire di gioia i tifosi del Napoli.

Traguardo per Raspadori: gol alla 100esima presenza

La partita contro la Fiorentina per Giacomo Raspadori non è stata una qualunque. Per l’attaccante della Nazionale Italiana, infatti, si tratta della sua 100esima presenza con la maglia del Napoli. Nel capoluogo campano dal 2022, il numero 81 del Napoli ha vinto uno scudetto ma soltanto a sprazzi ha mostrato il suo reale valore.

Il suo gol contro la Fiorentina, però, lo sta consacrando nella posizione di seconda punta al fianco di Romelu Lukaku. La sua prestazione, inoltre, è stata positiva ed Antonio Conte può ritenersi soddisfatto per la fiducia che ha dato a Raspadori in una fase delicata della stagione. Il club azzurro, perciò lo ha omaggiato sui social:

Jack raggiunge le 100 presenze in azzurro! #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/5SIhpyUqIm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 9, 2025

Last Updated on 9 Mar 2025 – 16:55 by Carmine Acierno