Conte “stupisce” nel postpartita: “Nessuno avrà il posto assicurato”, poi l’annuncio per lo Scudetto

Serie A, Napoli Fiorentina 2-1: arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona.

Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte la Fiorentina 2 a 1. Dopo un primo tempo di dominio partenopeo assoluto, nella seconda frazione di gioco, i Viola sono scesi in campo con un atteggiamento completamente diverso. Nonostante ciò, la rete di Raspadori ha messo in ghiaccio il risultato e la rete degli ospiti di Gudmundsson è stata assorbita dai partenopei con una reazione razionale ed attenta.

Ai microfoni di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni Antonio Conte e sul match e sulle ambizioni del Napoli in questa stagione.

Conte sicuro: “Dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo migliorare”

Sulla partita di oggi contro la Fiorentina:

“Ho visto una squadra che ha meritato la vittoria. Potevamo gestire con meno ansie la parta finale, proprio perché nelle ultime uscite abbiamo lasciato punti nel finale. Ciò nonostante, i ragazzi hanno creato tanto ma tocca essere più cattivi in fase offensiva”.

In merito al reparto offensivo, Conte ha sottolineato:

“Non ho detto nulla di particolare, ma solo la verità. Per ciò che abbiamo creato bisognava fare molti più gol, sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Le squadre che vogliono vincere si costruiscono non tralasciando nessuno aspetto”.

Riguardo alla prestazione di Romelu Lukaku:

“La prestazione è stata molto importante, sta crescendo sempre di più. Parliamo di un giocatore che ha bisogno di fiducia e sa che dev’essere dominante per aiutare la squadra”.

Sulle prossime partite da giocare:

“Mancano le ultime dieci partite, motivo per il quale abbiamo bisogno di lui e non solo. Sarò chiamato a fare delle scelte senza guardare in faccia nessuno. Nessuno può pensare di avere il posto per diritti precedenti”.

Rispetto all’ambizione della squadra:

“Avanti a noi c’è una squadra che ha tutto. Non dobbiamo guardare gli altri, ma solo a noi stessi. Siamo lì e dobbiamo avere l’ambizione di pensare in grande ma con la consapevolezza che sarà molto difficile. Dobbiamo farlo per noi, ma anche per la gente che ci sostiene perché non hanno mai fatto mancare il proprio supporto”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 17:23 by Carmine Acierno