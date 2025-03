Conte “elogia” due azzurri prima del match, poi la stoccata all’Inter è netta!

Napoli Fiorentina, arrivano le parole di mister Antonio Conte prima dell’inizio del match del Maradona.

La 28esima giornata di Serie A vedrà Napoli e Fiorentina battersi in una cornice di pubblico dei grandi eventi. A seguito della rimonta di ieri sera da parte dell’Inter sul Monza, gli azzurri sono chiamati nuovamente ad accorciare a -1 per mantenere vive le speranze scudetto.

La compagine di Palladino viene da una sconfitta pesante in Conference League e dare una risposta al Maradona potrebbe essere la giusta iniezione di fiducia in vista del finale di stagione. Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio della partita.

Napoli Fiorentina, Conte: “Continuiamo con il nostro percorso, i ragazzi meritano”

Sulle scelte di formazione, ha affermato:

“Stiamo continuando a fare delle scelte, alcune sono state forzate da quanto accaduto nelle ultime settimane. Al tempo stesso, però, abbiamo trovato nuove soluzione come successo con Raspadori. Lo stesso discorso vale per Gilmour, il quale ci permette di avere un controllo maggiore sul gioco. Questi ragazzi vanno premiati, meritano tutto ciò”.

In merito al risultato dell’Inter di ieri sera e sulle conseguenze sul campionato:

“Il risultato all’inizio poteva sembrare scontato, ma poi così non è stato. Come dico sempre, in Italia non ci sono partite facili perché bisogna vincere sul campo. Noi dobbiamo continuare con il nostro percorso, o meglio da come abbiamo terminato contro i nerazzurri al Maradona”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 14:29 by Carmine Acierno