Contatto Lukaku-Comuzzo? La moviola alimenta i dubbi sulla decisione!

Napoli Fiorentina, finisce il primo tempo: dubbi sul un possibile calcio di rigore per gli azzurri, la spiegazione.

Il primo tempo tra Napoli e Fiorentina si è concluso sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. La squadra partenopea ha saputo mettere in mostra una buona prestazione davanti al suo pubblico, accorso a sostegno dei propri beniamini. La rete di Lukaku al 26esimo sta decidendo la partita ma gli azzurri hanno avuto altre occasioni per alimentare il vantaggio. Un episodio all’interno dell’area di rigore della Fiorentina, però, ha scatenato diverse polemiche.

Contatto Comuzzo-Lukaku, arriva il commento di Luca Marelli

L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato a Dazn del contatto avvenuto in area di rigore tra Comuzzo e Lukaku intorno al 20′. Il difensore della Fiorentina, aiutandosi con le braccia, ha provato a fermare il centravanti belga che stava avanzando per impattare il pallone. L’ex Roma ed Inter, infatti, stava muovendosi per colpire il pallone di testa su un cross proveniente dalla destra.

Secondo Marelli, il VAR non avrebbe potuto esprimere un parere preciso in merito poichè si tratterrebbe di una situazione di gioco in cui è l’intensità del contatto a rendere punibile o meno l’intervento del difensore a disposizione di Palladino. Fatto sta che a suo parere Comuzzo avrebbe rischiato molto.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 16:00 by Carmine Acierno