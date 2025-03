“Raspadori? Ora è perfetto per Conte”, poi l’agente svela un intrigo sorprendente!

La stagione di Giacomo Raspadori sta finalmente cambiando. L’attaccante azzurro è tornato ad essere un punto di riferimento per la squadra.

Dopo un inizio molto difficile, l’annata di Giacomo Raspadori ha finalmente preso la piega adatta. L’ex Sassuolo dopo pochissimi minuti collezionati nella prima parte di stagione, sta riuscendo finalmente a godere della fiducia di Antonio Conte. Non a caso, l’entourage del giocatore ha rilasciato dichiarazioni importanti proprio sul tema sopracitato. Oltre a ciò, è stato svelato anche un intrigo curioso.

“Il modulo penalizzava Raspadori”: ora l’agente svela tutto!

Giacomo Raspadori è totalmente “cambiato” rispetto all’inizio della stagione. Sì, perché l’attaccante azzurro cambia in base alla veste che indossa la squadra. I numerosi infortuni e le diverse problematiche hanno “costretto” Antonio Conte a cambiare modulo, scoprendo così le qualità dell’ex Sassuolo.

A tal proposito, l’agente del giocatore Tullio Tinti è intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” analizzando alcune tematiche legate al suo assistito e non solo. Di seguito le sue parole.

“Raspadori all’inizio ha giocato poco solo perché era penalizzato dal modulo. Il cambiamento apportato da Conte è perfetto per lui, motivo per il quale sta collezionando ottime prestazioni. L’allenatore non si discute, lo conosco benissimo”. Sulle qualità di Raspadori: “Parliamo di un ragazzo molto educato, sorridente e sopratutto sempre disponibile quando viene chiamato in causa da Conte”.

