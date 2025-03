Napoli, il dato è clamoroso! Lukaku, Anguissa e Billing protagonisti

Azzurri protagonisti di un dato straordinario: tre nomi in copertina, i dettagli.

Il momento di difficoltà che il Napoli sta vivendo nell’ultimo mese è ormai sotto gli occhi di tutti. La crisi di vittorie, che mancano da cinque partite, è rappresenta uno scoglio piuttosto grande per gli uomini di Antonio Conte che contro la Fiorentina punteranno a scacciare questo fantasma riconquistando tre punti che mancano dalla vittoria contro la Juventus.

C’è, però, un dato che dimostra il carattere e l’anima del Napoli di Antonio Conte, che non molla mai nonostante le difficoltà. Si tratta della classifica dei punti conquistati in rimonta, in cui il Napoli occupa la terza posizione dietro soltanto a Bologna e Atalanta.

Napoli, tutte le rimonte: 14 punti di cuore e passione

Sono ben 14 i punti conquistati dagli azzurri da situazione di svantaggio. Si parte dal match con il Parma, ad agosto, vinto 2-1 dal Napoli dopo l’iniziale 1-0 dei parmensi. Poi a Udine, a dicembre, dall’1-0 all’1-3 finale. A gennaio con l’Atalanta, altri tre punti portati a casa dopo la rete iniziale di Retegui. Poi, una settimana dopo, con la Juventus nella vittoria 2-1 allo stadio Maradona. E infine i due pareggi, con Lazio e Inter, per i punti tredici e quattordici di questa speciale classifica.

Protagonisti indiscussi sono Lukaku, Anguissa e Billing. Il belga ha messo a segno ben 4 reti nelle rimonte contro Parma, udinese, Atalanta e Juventus. Dietro di lui Anguissa con 3 gol contro Parma, Udinese e Juventus. E infine Billing, con un solo gol ma fondamentale contro l’Inter nell’ultima sfida di campionato.

