Napoli, Capello è sicuro: “Napoli fa benissimo, quel pareggio è una metafora”

L’ex allenatore analizza la situazione e sentenza, chiaro il suo pensiero sul Napoli di Antonio Conte.

La vittoria della Juventus ai danni del Verona sembra aver improvvisamente riaperto ogni discorso sul campionato. I bianconeri si mettono a soli 6 punti dalla vetta e, tutto d’un tratto, sembrano esser tornati in corsa contro Inter, Napoli e Atalanta.

Una situazione mai successa prima (prima volta nell’era dei tre punti che le prime quattro squadre si ritrovasse a soli 6 punti di distanza alla 27ª giornata) che adesso sa rimescolando le carte. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la situazione commentando l’andamento delle prossime partite. Secondo l’ex allenatore la Juventus è tornata in corsa, anche se sarà lo scontro diretto con l’Atalanta a dire molto sul finale di stagione. Secondo Capello l’Inter deve ridurre gli esperimentti tattici e, soprattutto, deve fare affidamento ai giocatori che escono dalla panchina.

Capello ha le idee chiare: “Quel pareggio…”

Per quanto riguarda il Napoli, Fabio Capello ha sottolineato le ambizioni degli azzurri dopo il pareggio con l’Inter.

“E fa benissimo. Ha dominato l’Inter, ha sfoggiato tutta la sua forza e presto Conte recupererà i big infortunati. E quel pareggio ottenuto in quel modo dopo un forcing così intenso, è una metafora di quello che può succedere da qui a fine campionato”, ha concluso.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 11:24 by Giorgio D’Andrea