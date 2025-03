“Invertire la rotta”, Conte riparte da qui: Napoli-Fiorentina si accende

Il tecnico azzurro ritrova una base, contro la Fiorentina può sentirsi al sicuro: l’analisi.

Il rinnovo contrattuale di Mathias Olivera è un gran bel segnale per tutto l’ambiente partenopeo. L’uruguaiano, che ha firmato un prolungamento fino al 2030, è il simbolo di una ripartenza. Una base solida da cui Antonio Conte vuole ripartire per ritrovare quella vittoria che manca ormai da un mese, troppo.

Contro la Fiorentina il Napoli cerca tre punti fondamentali in chiave classifica, per rimanere agganciati alla vetta, ma soprattutto per dare una scossa mentale a tutto l’ambiente, che vuole continuare a credere nella stagione azzurra. Ci sono, però, alcuni dati che preoccupano Antonio Conte. Su tutti quello relativo al rapporto tra gol subiti e media punti fatti. Quella che nelle prime 16 giornate era stata una media clamorosa di 2,18 punti 0.68 gol subiti a partita, nelle ultime 11 è scesa a 2 punti, mentre la media gol subiti si è alzata a 1 per match.

Un calo drastico in sole undici partite, che testimonia tutte le difficoltà accusate dagli azzurri nell’ultimo periodo. E allora c’è bisogno di ritrovare solidità soprattutto difensiva. Antonio Conte, d questo punto di vista, può tornare a sorridere.

Napoli-Fiorentina, Conte ritrova alcune certezze: l’analisi

Gli infortuni di Spinazzola, Olivera e Mazzocchi dopo quello, pesante, di Buongiorno, avevano gettato tutta la città in un clima di profondo sconforto. Ma adesso tutti stanno pian piano recuperando, e Conte sta rimettendo insieme i pezzi del puzzle da cui ripartire.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa Napoli, soffermandosi sulla base da cui il tecnico azzurro può ripartire dopo il rientro dagli infortuni.

“E anche sabato la prova difensiva è stata impeccabile, col ritorno di Buongiorno sui livelli di inizio stagione. Gli insostituibili Di Lorenzo e Rrahmani (zero minuti saltati in campionato…) sembrano aver ritrovato brillantezza e ora, col rientro di Olivera, Conte può tornare a sentirsi al sicuro. «L’attacco vende i biglietti, le difese vincono i campionati»: la massima di John Madden è più attuale che mai. L’assalto del Napoli allo scudetto dovrà ripartire da qui, dalla solidità indispensabile per vincere”, scrive la Gazzetta dello Sport.

Contro la Fiorentina, quindi, Conte avrà a disposizione un reparto difensivo quasi al completo (manca ancora Mazzocchi). Una base solida per provare a rimettere le mani su un campionato che sembrava stesse scappando via, e tentare un ultimo assalto alle undici partite che restano.