Inchiesta Ultras, spunta il nome di Lukaku: la rivelazione ai tempi dell’Inter

Interrogato dai PM, emerge il nome dell’attaccante belga, ecco cosa è successo.

Il caso relativo alla tifoseria organizzata interista e ai rapporti con società e calciatori sta entrando sempre più nel vivo. Andrea Beretta, ex capo ultrà dei nerazzurri, ora collaboratore di giustizia dopo aver ucciso Andrea Bellocco, figlio di una famiglia di ‘ndrangheta, ha parlato con i PM raccontando alcune vicende legate alla tifoserie interista.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera riporta le parole di Andrea Beretta, anche quelle in cui l’ex capo ultrà interista fa emergere il nome di un calciatore.

Andrea Beretta racconta, la dichiarazioni al PM

Si tratta di Romelu Lukaku, che all’epoca dei fatti vestiva la maglia dell’Inter.

“23 gennaio 2021 Inter-Udinese, orologi Lukaku… È l’appuntamento che mi doveva dare l’orologio…L’anno che abbiamo vinto lo scudetto. Lukaku ha fatto fare questi orologi per tutta la squadra, i compagni, lo staff… e uno me l’ha regalato. A me e basta – ha raccontato Andrea Beretta – Sì, avevo rapporti diretti, andai a prenderlo quando è arrivato…era nata una sorta di amicizia, poi gli avevo fatto fare anche il murales a San Siro”, ha proseguito.

Il focus è tutto sui rapporti tra il calciatore e Andrea Beretta poiché, come ricorda il quotidiano, da regolamento i tesserati non dovrebbero avere rapporti con gli ultras, tantomeno con Andrea Beretta che all’epoca aveva il Daspo.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 12:10 by Giorgio D’Andrea