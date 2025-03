Dal Napoli all’Inter, Marotta vuole il big di Conte: l’assalto

L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Feyenoord, ma bisogna segnalare anche un tentativo per un giocatore del Napoli.

Sabato scorso, di fatto, è andato in scena lo scontro diretto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. A passare in vantaggio sono stati i nerazzurri con la bellissima punizione calciata nel primo tempo da Federico Dimarco, ma poi i partenopei hanno pareggiato nel secondo tempo con il danese Billing.

Questo pareggio ha ridato al Napoli tante certezze, soprattutto a livello mentale. Mentre l’Inter è già impegnata in un altro impegno, visto che è appena iniziata l’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord. Tuttavia, oltre alle situazione di campo, tra queste due squadre bisogna segnalare una notizia importante di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l’Inter su Meret: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, l’Inter sarebbe in agguato per Alex Meret. Il rinnovo di contratto di quest’ultimo sembrava cosa già fatta, mentre ora lo scenario sembra essere cambiato.

L’interesse dell’Inter, di fatto, sarebbe stato confermato proprio dall’entourage di Alex Meret, come riportato sempre da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più su uno dei titolari fissi della squadra di Antonio Conte.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 18:49 by William Scuotto