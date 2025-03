Centro sportivo Napoli, c’è la data: l’annuncio in diretta

Il Napoli giocherà domenica contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti sul nuovo centro sportivo.

Dopo aver pareggiato contro l’Inter nello scontro diretto, il Napoli si sta preparando per un’altra gara molto importante. Domenica, infatti, arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina.

Per i partenopei, ovviamente, è fondamentale battere i viola. Tuttavia, prima di questa partita, bisogna registrare un annuncio importante sulla questione del nuovo centro sportivo bisogna registrare un annuncio importante.

Centro sportivo Napoli, il sindaco di Castel Volturno: “2026 anno fattibile, è uno scenario plausibile”

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Un calcio la Radio’ in onda su Radio Napoli Centrale:

“Diffidate dal gossip che si crea intorno alla questione centro sportivo. Come Comune di Castel Volturno abbiamo avuto anche delle altre interlocuzioni. Sul tavolo del Napoli e del presidente ci sono le nostre proposte e quelle di altri privati. Ci sono delle trattative con altri privati? Sì, assolutamente. La società sta valutando le condizioni migliori. L’amministrazione comunale si sta impegnando che il Napoli resti a Castel Volturno. Aspettiamo la decisione della società. Centro sportivo pronto nella primavera del 2026? La volontà è quella, anche perché lo scenario è davvero plausibile”.

Il primo cittadino di Castel Volturno ha poi concluso il suo intervento:

“Il nostro ruolo è quello di agevolare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Tale operazione è fondamentale per il nostro territorio. Il presidente ha dei contatti diretti con tutti i profili interessati. Basta strumentalizzazioni, basta allo sciacallaggio. Questo centro sportivo per il Napoli sarà lustro sia per il territorio che per la società stessa”.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 18:26 by William Scuotto