Thuram scherza con McTominay: la frase che non hai ascoltato in Napoli-Inter

Scambio di battute all’intervallo, ecco cosa ha detto l’attaccante francese.

Clima teso allo stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Inter. Azzurri e nerazzurri sono scesi in campo con obiettivo molto semplice: vincere per conquistare la vetta della classifica e dare una scossa al campionato.

L’1-1 finale è il simbolo di un sostanziale equilibrio, anche se la prestazione del Napoli avrebbe certamente meritato di più. Un punteggio che testimonia la lotta che c’è stata in campo tra falli, contrasti ed episodi da rigore dubbi. Una tensione che, a dir la verità, si sta ancora percependo a distanza di alcuni giorni ormai passati dal match.

I commenti relativi agli episodi, le squalifiche le ammende e le decisioni del Giudice Sportivo. Tutti segnali chiari. Napoli-Inter non era una partita come le altre, c’era qualcosa di più in palio.

Thuram-McTominay, ecco cosa ha detto il francese

All’interno del clima di tensione generale, però, bisogna sempre ricordare che si tratta di sport, e che chi scende in campo è tutto sommato un ragazzo che vive il sogno di molti. Dalle immagini trasmesse da Dazn in occasione del consueto appuntamento con Bordocam, è emerso uno scambio di battute tra Marcus Thuram e Scott McTominay.

Pochi attimi prima di riprendere il match, l’attaccante francese dell’Inter è stato ripreso dalle telecamere mentre, notato McTominay molto serio dall’altro lato del campo, mica con le mani il gesto di un sorriso. “Smile, it’s beautiful”, dice Thuram allo scozzese, guardando lo stadio e ammirando lo spettacolo dello stadio Diego Armando Maradona.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 17:39 by Giorgio D’Andrea