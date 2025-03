Squalifica ufficiale, salteranno Napoli-Fiorentina: la decisione del Giudice Sportivo

Arriva la stangata, ufficiale la squalifica: costretti a saltare il match di domenica.

La Lega Serie A ha emanato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 27ª giornata di campionato. Oltre alle varie multe e sanzioni, ci sono anche le squalifiche relative alla quinta ammonizione, per i calciatori che erano diffidati e che quindi salteranno la prossima gara.

Tra questi ci sono anche Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo, ammoniti al 61′ e all’86’ minuto della sfida, poi vinta, tra Fiorentina e Lecce.

Due assenti, Palladino perde Mandragora e Zaniolo

Mandragora e Zaniolo salteranno quindi il match previsto per domenica 9 marzo alle ore 15 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Una brutta notizia per Raffaele Palladino che dovrà quindi fare a meno di due giocatori importanti per la squadra.

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ZANIOLO Nicolo’ (Fiorentina): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sia Rolando Mandragora che Nicolò Zaniolo hanno finora messo a referto 3 gol e 3 assist in 27 partite stagionali. Saranno quindi due assenti pesanti nella rosa di Raffaele Palladino per il match contro il Napoli di Antonio Conte.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 16:46 by Giorgio D’Andrea