Serie A, record in vetta alla classifica: non era mai successo

Sta succedendo qualcosa di clamoroso: il dato è straordinario, è la prima volta nella storia della Serie A.

Il campionato italiano sta regalando sempre di più emozioni incredibili. La vittoria della Juventus ha portato i bianconeri a soli sei punti di distanza dall’Inter capolista. Dopo 27 giornate conduce quindi l’Inter a 58 punti, seguita dal Napoli a 57, dall’Atalanta a 55 e dalla Juventus a 52. Una situazione straordinaria che rappresenta un vero e proprio record per la Serie A.

Per la prima volta nell’era dei tre punti, e quindi dalla stagione 1994/1995, tra la prima e la quarta squadra ci sono soltanto sei punti di distanza. Non era mai successo nella storia del nostro campionato, che mai come quest’anno è comandato dall’equilibrio.

Serie A, i distacchi alla 27ª giornata: il record

Il record precedente apparteneva alla stagione 2021/2022, quando tra le prime quattro posizioni c’erano 7 punti di distanza. Alla 27ª giornata al comando c’era il Milan con 57 punti, seguito dal Napoli a pari punti. Al terzo posto c’era l’Inter con 55 punti e poi la Juventus a 50 punti.

Il record di distanza in negativo, invece, appartiene alla stagione 2018/2019. Alla 27ª giornata comandava la Juventus con 75 punti entra al quarto posto c’era l’Inter con 25 punti di distanza.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 15:08 by Giorgio D’Andrea