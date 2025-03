Napoli-Fiorentina, non solo Kean: Palladino ha una certezza

Il tecnico della Fiorentina può esultare, contro il Napoli avrà un grosso vantaggio.

Napoli-Fiorentina è una partita di fondamentale importanza sia per gli azzurri di Antonio Conte che per i viola di Raffaele Palladino. Il Napoli insegue un ritorno alla vittoria che manca ormai da cinque partite consecutive. Battere la Fiorentina significherebbe rimettersi in carreggiata in vista di un’ultima parte di stagione per la quale ci sarà bisogno del massimo sforzo possibile.

Di fronte ci sarà una squadra per nulla semplice. La Fiorentina sembra aver trovato, con Raffaele Palladino al comando in questa stagione, una quadra giusta, quantomeno per portare avanti un progetto che possa durare nel tempo. Ed il settimo posto in campionato, a soli cinque punti dalla Juventus al quarto posto, è la dimostrazione del buon lavoro che il tecnico ex Monza sta svolgendo. La vittoria contro il Lecce è stata, per la viola, un ritorno ai tre punti dopo un periodo di digiuno che durava da tre partite consecutive e che sembrava potesse gettare tutto l’ambiente in una crisi pericolosissima.

L’infortunio di Moise Kean, poi, aveva preoccupato società e tifosi, che temevano di perdere l’attaccante italiano per un periodo più lungo del previsto. E invece Kean è stato dichiarato idoneo al rientro in campo, per cui è pronto a giocare in Conference League. Non sarà l’unico, però, su cui Palladino potrà fare affidamento.

Palladino recupera anche Gudmundsson, attacco al completo

Prima del match con il Napoli la Fiorentina affronterà il Panathinaikos in Conference League. Un impegno importante che farà da preludio alla sfida con gli azzurri. Raffaele Palladino pensa al modulo da sfruttare in questa doppia sfida, o piuttosto a chi mettere al fianco di Kean.

Se da una parte il 3-5-2 già sperimentato con il Lecce sembra aver convinto il tecnico viola, dall’altra i dubbi sono relativi alle pedine da schierare. Oltre a Zaniolo e Beltran, paladino più contare anche su Albert Gudmundsson, che dopo soli 12 giorni dalla frattura del coccige è tornato in campo (per un paio di minuti) contro il Lecce.

Adesso Palladino ha quindi nuovamente tutto il reparto offensivo a completa disposizione. Un’ottima situazione, che fa premessa alla prima alla sfida europea e poi a quella con gli azzurri di Antonio Conte. Occhio dunque alle scelte di Palladino contro i greci, poiché contro il Napoli si arriverà a pieno regime e nella massima condizione possibile.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 14:24 by Giorgio D’Andrea