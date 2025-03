Mercato, Napoli-Gimenez: l’intermediario svela un retroscena clamoroso

L’indiscrezione ha del clamoroso, la dirigenza azzurra avrebbe cercato l’attaccante messicano: i dettagli.

Il rendimento di Romelu Lukaku è forse uno dei principali problemi legati al momento complesso che il Napoli sta attraversando. Le cinque giornate senza trovare la vittoria sono una striscia difficile da digerire per gli uomini di Antonio Conte e per tutto l’ambiente partenopeo, che crede nella lotta in vetta alla classifica con l’Inter.

E se da un lato gli infortuni hanno inevitabilmente condizionato le ultime prestazioni degli azzurri, ci sono anche altri fattori che stanno risultando determinanti. La difesa, ad esempio, con il Napoli che subisce almeno un gol da sette partite consecutive, ma ance le prestazioni di Romeu Lukaku. L’attaccante belga ha messo finora a referto 9 gol e 7 assist in 25 partite di Serie A. L’ultima rete, però, l’ha segnata sei partite fa contro la Juventus, proprio nell’ultima vittoria portata a casa dal Napoli in campionato.

Da quando si è fermato lui il Napoli non è mai riuscito, tranne nel match poi perso contro il Como, a segnare più di un gol contro Roma, Udinese, Lazio e Inter. Un dato importante che, però, non sta portando la dirigenza azzurra a rivalutare la scelta fatta in estate, quando il centravanti belga fu scelto come sostituto di Victor Osimhen.

Napoli, contatti con Gimenez: l’intermediario racconta il retroscena

A dir la verità, però, è emerso un retroscena clamoroso che rivela un contatto tra il Napoli e Gimenez, l’attuale attaccante del Milan. A rivelarlo è stato Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano ed esperto di calcio sudamericano. Ai microfoni di Stile Tv, Monfrecola ha analizzato l’attuale andamento del campionato, e ha anche svelato il retroscena.

“La Juve però non credo possa inserirsi nella lotta per lo scudetto. L’Inter dalla scontro diretto non esce ridimensionato, ma il Napoli ha giocato meglio, è il Napoli che esce rinforzato. Gli infortuni, più la Champions mi fanno preferire il Napoli ad oggi. Thuram è stato neutralizzato da Buongiorno che ha giocato benissimo mentre Lukaku ha disputato una delle sue migliori partite pur non segnando”, ha commentato in merito al campionato. “Il Napoli ha cercato Gimenez un anno e mezzo fa, poi non si è mai concretizzato non so perché. Va anche detto che non l’ha mai cercato con grande forza. Quest’estate non l’ha mai cercato perché il pallino di Conte è sempre stato Lukaku”, ha concluso Monfrecola.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 15:50 by Giorgio D’Andrea