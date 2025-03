Maxi multa dopo Napoli-Inter: brutto gesto dei tifosi

Chiusa la 27ª giornata, il club azzurro è stato multato dal Giudice Sportivo: il motivo è clamoroso.

Napoli-Inter continua a far parlare di sé anche diversi giorni dopo il termine della partita. L’1-1 dello stadio Diego Armando Maradona ha lasciato parecchi temi da approfondire sia per quel che riguarda il campo, come i due episodi dubbi per i quali il Var non è intervenuto, che per quanto riguarda ciò che è successo al di fuori del terreno di gioco.

Chiusa la 27ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo si è espresso in merito agli episodi relativi alle gare comprese tra l’1 e il 3 marzo.

Napoli-Inter, ammenda ad entrambe le squadre: il comunicato

Per quanto riguarda Napoli-Inter, il Giudice Sportivo ha comminato due sanzioni economiche, al Napoli e all’Inter. Di seguito quanto si legge nel comunicato della Lega Serie A.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS

Last Updated on 4 Mar 2025 – 16:20 by Giorgio D’Andrea