Napoli, verso il sold out con la Fiorentina: il dato

Gli azzurri godranno ancora una volta di uno stadio pieno, il dato è straordinario.

Contro la Fiorentina il Napoli di Antonio Conte cerca una vittoria che manca da troppo tempo. Servono i tre punti agli azzurri per continuare ad inseguire la vetta della classifica dopo una serie di risultati poco soddisfacenti.

Ad attenderli ci sarà la Fiorentina, che arriva allo stadio Diego Armando Maradona dalla vittoria con il Venezia e, soprattutto, dalla sfida di Conference League contro il Panathinaikos. E se da un lato il Napoli dovrà ancora una volta fare i conti con una serie di assenze pesanti, dall’altro c’è un dato che fa gioire la squadra.

Napoli-Fiorentina va verso il tutto esaurito: i settori ancora disponibili

Domenica 9 marzo alle 15 scenderanno in campo Napoli e Fiorentina nel match valido per la 28ª giornata di campionato.

Gli azzurri potranno contare su uno stadio Maradona che si avvia, ancora una volta, verso il sold out. Restano, infatti, ancora pochi posti disponibili solo in Tribuna Posillipo Premium ed in Curva B inferiore. Si tratterebbe del nono sold out stagionale del Napoli, un chiaro simbolo della vicinanza dei tifosi alla squadra in ogni momento della stagione. Anche contro l’Inter, con 53mila spettatori, lo stadio Diego Armando Maradona era tutto esaurito.