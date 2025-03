Napoli, non solo infortuni: altri due problemi da sistemare per Antonio Conte

Il tecnico azzurro ha individuato due dati chiave, ecco da dove ripartire in vista della Fiorentina: i dettagli.

Il punto portato a casa nella super sfida contro l’Inter di sabato pomeriggio lascia sulle bocche di tutto l’ambiente partenopeo un sapore dolce e amaro. Da un lato l’iniziale vantaggio dei nerazzurri fa percepire il pareggio finale come un punto guadagnato. Dall’altro la prestazione messa in campo dagli uomini di Antonio Conte lascia inevitabilmente una sensazione di rammarico, di quando si è consapevoli di meritare decisamente di più.

Il pareggio dell’Atalanta con il Venezia, di fatto, congela ogni discorso legato alla classifica. Ma che ci sia qualcosa da sistemare è innegabile. Il Napoli delle ultime settimane sembra aver perso qualcosa, seppur molto difficile da individuare, e spetta ad Antonio Conte riuscire a far riaccendere nei suoi ragazzi quella scintilla che li ha portati a giocarsi il campionato a undici giornate dalla fine.

Contro la Fiorentina servirà necessariamente qualcosa di più. Ma da dove ripartire? Gli infortuni dell’ultimo periodo sono stati chiaramente un fattore condizionante, ma non possono essere l’unico alibi di una squadra che deve puntare in alto. E allora Antonio Conte deve sistemare due situazioni, due dati che ad oggi sono il simbolo dell’ultimo mese del Napoli.

L’ultimo gol con la Juve, Lukaku ma non solo: i dati

Sono due i dati da cui Antonio Conte vuole ripartire in vista della Fiorentina, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più di un mese. Innanzitutto Romelu Lukaku. Fu proprio il belga a segnare il rigore per i tre punti contro la Juventus, l’ultima vittoria del Napoli in campionato ma anche l’ultimo gol di Lukaku. Un digiuno che pesa molto sul bilancio offensivo degli azzurri, che da quel omento soltanto una volta sono riusciti a segnare più di un gol nelle successive cinque partite.

E poi la difesa. Gli azzurri subiscono almeno un gol da sette partite consecutive. Un trend che Antonio Conte vuole necessariamente invertire, individuando nella difesa una delle chiavi per tornare alla vittoria. Anche perchè i 22 gol subiti finora (seconda difesa del campionato dietro solo alla Juventus con una partita in meno), dimostrano che si tratta di un trend negativo da abbandonare, e non di un problema di fondo.

Si riparte da qui, dalla difesa e dal centravanti. Due dati che Antonio Conte vuole studiare e sistemare.