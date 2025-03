“Napoli-Inter, quello è rigore”, Calvarese non ha dubbi

L’ex arbitro è sicuro, gli episodi andavano gestiti in questo modo: ecco come.

Quella tra Napoli e Inter è stata una sfida che aveva più della semplice parola “scudetto” in palio. Di mezzo c’erano le stagioni di due squadre dal percorso totalmente diverso. C’erano le ambizioni degli azzurri di ritrovare la strada giusta dopo quattro partite senza vincere, e anche quelle dei nerazzurri che volevano dimostrare la propria superiorità sul campo dell’unica squadra che, al momento, sembra poterle tener testa.

Il pareggio, in effetti, delude entrambi, poiché tutt’e due volevano conquistare i tre punti per dare una scossa al campionato. Un pareggio che porta con sé anche una serie di polemiche e di dubbi, legati a due episodi da presunto rigore, che Doveri ha ritenuto di non punire. Prima il tocco di mano di Dumfries in area di rigore, e poi il contatto dello stesso Dumfries con McTominay, non unibile con il tiro dal dischetto secondo il direttore di gara.

Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, in occasione della trasmissione Radio Goal, ha parlato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha analizzato gli episodi chiave del match tra Napoli e Inter.

Calvarese analizza Napoli-Inter: i due episodi chiave

“Secondo me era rigore di McTominay su Dumfries. Lo scozzese sullo slancio deraglia sul giocatore dell’Inter. Il nerazzurro viene travolto in maniera scomposta nonostante McTominay volesse prendere il pallone di testa. Secondo me c’erano gli estremi per il calcio di rigore. Doveri non viene chiamato al Var perchè giudica il contatto non meritevole di rigore data l’intensità. È stata una lettura sbagliata di un episodio, un errore che comunque non reputo grave e difatti il Var deve intervenire solo su errori gravi”, ha commentato Cavarese in merito al contatto McTominay-Dumfries.

E per il fallo di mano dell’olandese? Secondo l’ex arbitro “il fallo di mano di Dumfries è calcio di rigore netto. Il volume aumenta, perchè il braccio è a mezzo metro dal corpo. Tra l’altro colgo l’occasione per ribadire che nel regolamento è lo spazio, non il volume, ad essere considerato un parametro da prendere in esame nella valutazione di episodi come quello di sabato. Il movimento di Dumfries di portare il braccio verso il pallone a mio avviso è da condannare con la massima punizione. In Fiorentina Lecce c’è stato un episodio analogo a cui si può far riferimento”, ha concluso Gianpaolo Calvarese.