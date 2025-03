Il Napoli premia il giocatore del mese, Conte ritrova un gioiellino

Ottimo il mese di febbraio per lui, il tecnico azzurro non può che esserne contento: ecco di chi si tratta.

Il Napoli vive un momento complesso, a secco di vittorie da ormai cinque giornate di campionato. Nelle difficoltà, però, è emerso un giocatore che sta dimostrando di non aver mai perso lo smalto. Ed è per questo motivo che il Napoli ha deciso di premiare lo splendido periodo di forma che sta vivendo. Antonio Conte gli ha dato fiducia nelle ultime partite, e lui non ha disatteso le aspettative.

Raspadori è il giocatore del mese: il Napoli lo premia

Si tratta di Giacomo Raspadori, premiato dal Napoli come Player of the Month. Due le reti segnate nelle ultime tre partite di campionato, nelle quali ha giocato 90, 90 e 77 minuti contro Lazio, Como e Inter. Sintomo del momento di forma che sta vivendo e della fiducia che sta guadagnando nei confronti di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro si gode quindi il suo attaccante, nella speranza che anche gli altri possano ricominciare ad andare segno come Raspadori.