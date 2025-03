Fiorentina a Napoli in emergenza: l’annuncio su 3 calciatori

Fiorentina a Napoli in emergenza, tanti infortunati: ecco le condizioni di Kean e dei suoi compagni

Raffaele Palladino sfiderà il Napoli in totale emergenza, specialmente in vista della gara di Conference League in programma dopo la gara al Maradona. La Fiorentina si appresta a scendere in campo con un undici alternativo, specialmente tra centrocampo e attacco.

Il club viola ha comunicato che Moise Kean può riprendere l’attività agonistica a seguito del colpo alla testa in Verona-Fiorentina, che l’ha messo KO addirittura per la gara successiva contro il Lecce. Questa settimana l’attaccante si allenerà regolarmente con il gruppo e punterà alla trasferta napoletana. Ma sono almeno 2 in dubbio.

Folorunsho difficilmente riuscirà a rientrare tra i convocati di Palladino in vista dell’impegno contro i suoi ex compagni di squadra. Infatti, il centrocampista ha subito una lesione muscolare e verrà valutato nei prossimi giorni. Torna ad allenarsi in gruppo Adli, reduce da uno stop di un mese. Ma le sue condizioni non sono ottimali e verrà valutato nei prossimi giorni.

Infine, c’è l’infortunio di Colpani che mette nei guai il mister. La Fiorentina dovrà fare a meno dell’ex Monza per più di due settimane, poiché il centrocampista ha subito una lesione di lisfranc che comporterà nuove visite specialistiche tra 14 giorni.

Last Updated on 3 Mar 2025 – 21:18 by Leonardo Zullo