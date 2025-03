“Non mi hanno fatto entrare al Maradona”, arriva la denuncia social del noto personaggio

Il giorno dopo il match Napoli-Inter, di fatto, è diventata virale una denuncia social di un noto influencer.

Dopo i quattro punti totalizzati nel mese di febbraio, il Napoli ha dovuto rimandare ancora una volta l’appuntamento con il successo. Ieri sera, infatti, i partenopei hanno pareggiato per 1-1 contro l’Inter guidata da Simone Inzaghi.

Tuttavia, il pari di contro la ‘Beneamata’ ha un sapore totalmente diverso. Il Napoli, infatti, ha saputo rispondere con Billing al gol di Dimarco e, soprattutto, è rimasto attaccato al treno scudetto. Ma nella serata di ieri bisogna comunque registrare una denuncia social che, di fatto, ha fatto subito il giro del web.

Il TikToker Gnabril denuncia: “Non mi hanno fatto entrare al Maradona perché non avevo un documento fisico”

Gnabril, noto influencer da profilo TikTok da oltre 600 mila followers, ha pubblicato un video in cui ha raccontato il perché non è stato fatto entrare allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere al match tra il Napoli e l’Inter. Il tutto sarebbe accaduto perché l’influencer era sprovvisto di un documento fisico, ma solo della sua foto.

Il TikToker ha spiegato che non gira mai con il portafogli e che, soprattutto, negli altri stadi l’avrebbero fatto sempre entrare anche senza il possesso di un documento fisico. Nelle prossime ore, di fatto, sicuramente sapremo qualcosa su questa vicenda.