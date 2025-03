Il gol di Billing ha spiazzato tutti, lo stesso calciatore: in queste ore è stato svelato un retroscena particolare riguardo la reazione dopo il gol.

Un pareggio che valse una vittoria. Il Napoli ha portato a casa ieri un punto molto importante sotto diversi aspetti: intanto gli azzurri restano attaccati all’Inter prima in classifica, poi c’è l’aspetto morale che ovviamente risente in positivo di quanto accaduto ieri al Maradona.

Poi c’è il discorso del gruppo, che pare stia rispondendo finalmente con coraggio anche alle difficoltà dettate da assenze importanti come quelle di David Neres e Frank Anguissa. Di fatto, il gol decisivo è arrivato dalla panchina, tra l’altro per mano di uno degli acquisti di gennaio elogiato anche da Conte in conferenza stampa.

News Napoli – Billing e la reazione dopo il gol

Philip Billing ha deciso il match contro l’Inter: il suo pareggio è arrivato nel finale di partita, con dedizione e soprattutto la volontà ferrea di pareggiare il match. L’edizione di oggi de La Repubblica ha parlato proprio del neo centrocampista azzurro, svelando anche un retroscena.

“Dopo avere segnato è scoppiato a piangere. ‘Non ero pronto, non sapevo come esultare’ ha spiegato Philip Billing, danese di padre nigeriano, centrocampista tuttofare, ingaggiato i prestito con diritto di riscatto dal Napoli, a gennaio, per sostituire, secondo necessità, McTominay, Lobotka e Anguissa”, scrive Repubblica.

Ed ancora: “Contro l’Inter è entrato a undici minuti dalla fine al posto c Gilmour. Nemmeno il tempo di sudare la maglia, e aveva già le guance rigate dalle lacrime. ‘Quello che è successo è incredibile. Per me è un sogno segnare in una partita così'”.