Lukaku a “C’è Posta per Te”: sorpresa speciale per un tifosissimo del Napoli – FOTO

Romelu Lukaku ospite della celebre trasmissione “C’è Posta per Te”, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi: grande sorpresa per un tifoso del Napoli.

Serata di grande emozioni a C’è Posta per Te, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. A essere ospite del programma, oltre al napoletano Gigi D’Alessio, è stato anche l’attaccante della SSC Napoli, Romelu Lukaku. Il bomber del club azzurro si è reso protagonista di una sorpresa speciale di un tifoso del Napoli, Emanuele, fatta dalla sua ragazza Francesca.

Momenti di grande emozione anche per il belga, apparso molto emozionato per la storia molto toccante del ragazzo di Calvizzano (comune del Napoletano, ndr) raccontata nel corso della puntata. Grande ovazione anche del pubblico presente in studio, che ha accolto con entusiasmo il numero 11 azzurro intonando il suo nome.

C’è Posta per Te, Lukaku cuore d’oro: la sorpresa per il tifoso Emanuele

Emozioni speciali per Emanuele, il giovane di Calvizzano protagonista della sorpresa organizzata dalla sua ragazza Francesca a C’è Posta per Te. Per lui, grande tifoso del Napoli, la grande sorpresa di Romelu Lukaku, suo grande beniamino.

Commozione incontenibile da parte dei due ragazzi, oltre che di sua mamma e di sua sorella, presenti in studio per abbracciare Emanuele, che poi si è lasciato andare all’emozione non appena ha visto Big Rom scendere le scale dello studio, per poi stringerlo a sé.

“Sei un esempio per me e per tutti i miei compagni. Questo vostro rapporto deve essere un esempio di vita per tutti noi”, le parole dell’azzurro. Una storia davvero speciale per un calciatore che fin da subito è entrato nel cuore di Napoli e dei tifosi del club partenopeo.