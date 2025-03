Il voto più altro tra gli azzurri secondo la Gazzetta dello Sport: dopo Napoli-Inter spunta il giudizio della rosea che elegge il suo migliore.

Una prova di forza importante: il pareggio di ieri del Napoli vale come una vittoria. Il gol di Billing, di fatto, è stato festeggiato al massimo dagli azzurri, con tutto lo stadio che è letteralmente esploso grazie al gol del neo centrocampista dei partenopei.

Certo, Billing è stato l’eroe della serata ma ci sono stati anche altri protagonisti della sfida contro i nerazzurri: Romelu Lukaku, tanto per fare un esempio, ha lavorato tantissimo ed anche Antonio Conte ha usato parole importanti per lui nel post partita.

Non solo Lukaku, ovviamente: il Napoli dominante contro l’Inter si ritrova anche in calciatori che hanno fatto tanto lavoro sporco nel corso della partita. Tra di loro c’è anche un migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport.

Napoli Calcio Notizie – La pagella di Lobotka

Secondo l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, Stan Lobotka sarebbe il migliore in campo della sfida di ieri contro l’Inter, al punto da meritare anche 7 in pagelle ed un giudizio estremamente positivo da parte della rosea.

“Se il Napoli, specie nella ripresa, salta addosso all’Inter è perché lo slovacco fa girare bene la giostra. Dal suo strappo il gol”, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Insomma, per Lobo un bel risultato, considerando che il suo lavoro è stato duplice e molto importante per le economie di gioco degli azzurri.

Per il Napoli, va detto, tutti hanno raggiunto la sufficienza secondo le valutazioni della Gazzetta.