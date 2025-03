Green e Toté non bastano, un brutto Napoli Basket perde 70-74 contro il Pistoia in crisi

Dopo la sosta, il Napoli Basket torna in campo e affronta il Pistoia per la 20a giornata di LBA: tabellino e riassunto del match.

Estra Pistoia arriva a Napoli in grosse difficoltà, specialmente per la situazione societaria. Praticamente ad un passo dal baratro sportivo. Ma oggi gli azzurri sciupano un’occasione ghiotta per lasciare il fondo della classifica e disputano un pessimo secondo tempo. Green e Toté sicuramente i migliori, ma il resto della squadra mai dentro la partita. Super Paschall, importantissimi Saccaggi e Forrest dal punto di vista offensivo.

Primo quarto

Napoli sfrutta tanto la potenza fisica sotto canestro di Toté, rientrato da un infortunio che gli ha causato l’assenza in Nazionale. Dopo un piccolo break di vantaggio per gli azzurri, Pistoia rimonta e torna punto a punto. Coach Valli a 3′ ferma il gioco con un timeout e richiama i ragazzi per un atteggiamento superficiale in fase difensiva. Negativi i primi dieci minuti di Zubcic, che conferma un pessimo momento da quando è ritornato a Napoli. Il roster di coach Orkorn resta in partita grazie a Cooke e Saccaggi. 21-18

Secondo quarto

Gran partenza nel secondo periodo per Egbunu. Ancora una volta la squadra di coach Valli sfrutta i centimetri sotto canestro. Piccola fuga sfruttando tiri liberi e tripla di Green. A 4’30 dall’intervallo Napoli comanda a +10. Pistoia recupera, anche grazie ai canestri di Paschall. Pullen allo scadere segna due punti importanti, che mandano Napoli a +7. 43-36

Terzo quarto

Pistoia comincia bene il secondo tempo, aggressiva e precisa: parziale di +9. Napoli entrata malissimo in campo, concede troppo facilmente penetrazioni in area. Green prova a scuotere gli Azzurri in un momento delicatissimo del match, con Paschall sempre più dominante sottocanestro. Difficile da difendere sia per Egbunu che per Toté. Sale in cattedra Della Rosa, con due triple importanti nel terzo periodo. Pistoia vince il quarto, accorcia, ma resta in svantaggio. 56-54

Quarto quarto

Napoli in balia di Pistoia, massimo vantaggio degli ospiti con la tripla di Saccaggi a 6′ dal termine. Timeout obbligatorio per coach Valli. Fondamentale la tripla di Pullen a 4’42” che riporta gli azzurri a +2 e scalda il palazzetto. Forrest reagisce con un’altra tripla importantissima. Errore sciocco di Pullen a 8” dal termine, che riceve palla sulla linea laterale e perde il possesso con il +1 per Pistoia. Ed è proprio Forrest a chiudere il match con due tiri liberi segnati. Bruttissima sconfitta del Napoli Basket. 7o-74.

Tabellino Napoli Basket-Pistoia

Napoli Basket: Toté punti 22, Green 19, Pullen 17, Egbunu 6, De Nicolao 2, Treier 2, Woldetensae 2

Pistoia: Paschall punti 18, Saccaggi 16, Forrest 15, Cooke 11, Della Rosa 8, Benetti 4, Boglio 1, Ceron 1

Le parole di coach Valli

Il primo commento a caldo di Giorgio Valli a seguito della sconfitta del Napoli Basket:

“Era una partita a cui temevamo molto. Siamo abituati a questa pressione, ma gli episodi fondamentali della partita sono stati tutti a nostro sfavore. Pistoia ha fatto una partita furba e ha fatto sì che si sia incanalata in un punteggio stretto. Ci deve servire da lezione, mancano 10 partite. Il campionato non finisce qua. Siamo tristi, abbattuti, ma non disperati”

Sull’atteggiamento ‘morbido’ del Napoli Basket:

“Pistoia andava affrontata con cattiveria, che dobbiamo costruire e dobbiamo renderci conto che ogni partita conta”

Sulla difesa:

“Sono arrabbiato, deluso sulla difesa. Finché non capiamo che la gente non deve andare al ferro…Qualcuno là capito, qualcun altro ancora no”

Su Pangos:

“Pangos ci ha fatto vincere con Brescia, oggi ha fatto molta fatica”

Su Zubcic: