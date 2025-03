Zielinski entra in campo nel secondo tempo: come ha reagito il Maradona

Napoli Inter, torna al Maradona Piotr Zielinski: arriva la reazione del pubblico partenopeo.

Il secondo tempo tra Napoli ed Inter è in corso ed alcuni problemi tra le fila dell’Inter hanno condotto Simone Inzaghi a rimescolare un po’ le carte in tavola con il cambio modulo da 3-5-2 solito al 4-4-2. Una scelta obbligata per la continua pressione offensiva da parte degli azzurri di Antonio Conte. Un vecchio volto, però, si è fatto nuovamente noto al pubblico partenopeo.

Zielinski torna al Maradona: ecco l’accoglienza

L’uscita di Dimarco e Calhanoglu hanno permesso l’ingresso in campo di Pavard e soprattutto di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, grande ex della partita, è stato accolto da timidi applausi dal pubblico azzurro con alcuni fischi rivolti prettamente al marcatore di giornata, Federico Dimarco richiamato in panchina nello stesso momento.

Un ritorno in campo sicuramente emozionante per l’ex Udinese che a Napoli ha condiviso momenti memorabili della sua carriera professionistica: dalle vittorie in Champions League allo scudetto passando per momenti difficili in cui ha sempre mostrato attaccamento alla maglia.