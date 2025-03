Napoli-Inter, sciarpata da brividi al Maradona: lo striscione dalla Curva è un messaggio alla squadra – FOTO

Napoli Inter, atmosfera caldissima allo stadio Maradona: ecco come i tifosi hanno accolto le due squadre in campo.

Il big match di Serie A tra Napoli e Inter è in corso allo stadio Diego Armando Maradona ed il pubblico ha accolto in maniera molto particolare le due squadre al momento del loro ingresso in campo. I tifosi azzurri, infatti, accorsi in numerosi per assistere alla gara, stanno mettendo in mostra tutta la propria passione e per motivare i propri beniamini e per mettere pressione all’Inter.

Napoli Inter, accoglienza da brividi: il messaggio alla squadra

Direttamente dalla Curva A è arrivato un messaggio chiaro alla squadra di Antonio Conte: un vero e proprio segnale di compattezza da parte di tutto l’ambiente. I supporter partenopei, infatti hanno mostrato uno striscione con su scritto: “Nulla è cambiato, contate fino alla fine fino a farvi mancare il fiato”.

Un messaggio bellissimo che è stato messo in evidenza soltanto dopo la sciarpata di tutto l’impianto sportivo che ha accolto i giocatori all’ingresso in campo. Atmosfera caldissima che solo partite del genere possono evocare.