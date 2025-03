“Credete allo Scudetto?”: la risposta di Lobotka e Di Lorenzo nel post match

Napoli Inter 1-1, arrivano le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka ai microfoni di Dazn nel post partita del Maradona.

Si conclude con un pareggio il match tra Napoli ed Inter dopo 90 minuti al cardiopalma in cui la squadra di Conte ha espresso un buon gioco e messo in mostra un ottimo atteggiamento nonostante le molteplici assenze in campo. La classifica, così, rimane praticamente invariata rispetto alla vigilia della 27esima giornata di campionato.

Sulla partita e sulle aspirazioni future, Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Lobotka sicuro: “Billing? Sta aiutando la squadra”

Rispetto alle sensazioni vissute dopo il triplice fischio finale, Lobotka ha affermato:

“Emozioni incredibili. Avremmo voluto vincere per i nostri tifosi ma questo è il calcio”.

Sulle parole di Conte all’intervallo:

“Cosa ci ha detto Conte all’intervallo? Dovevamo iniziare bene il secondo tempo e l’abbiamo fatto”.

Riguardo alla prestazione di Billing:

“Billing? È importantissimo, si allena tantissimo e sta aiutando tanto la squadra”.

Di Lorenzo: “Il gruppo è unito, non siamo lì per caso”

Giovanni Di Lorenzo, inoltre, ha parlato del momento degli azzurri:

“Febbraio è stato complicato a livello di risultato. Il gruppo ha sempre lavorato bene ed è compatto. Giocare con questa atmosfera è veramente qualcosa di eccezionale. Siamo contenti per questa grande prestazione, peccato per il risultato”.

In merito alla partita, ha sottolineato:

“Abbiamo approcciato bene il secondo tempo. Il mister era contento e ci ha detto di continuare nel secondo tempo quello che abbiamo fatto nel primo. Siamo contenti per questo pareggio nonostante un po’ di rammarico”.

Sulle ambizioni del Napoli, il capitano ha concluso: