Caressa svela il risultato di Napoli-Inter, poi Zazzaroni sentenzia

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni dicono la loro su Napoli-Inter e si pronunciano sul pronostico del big match

Come di consueto su Deejay Football Club, noto programma del sabato condotto su Radio Deejay da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, arriva il momento dei pronostici. I due giornalisti si sbilanciano, specialmente il telecronista e conduttore Sky Sport.

Infatti, secondo Caressa Napoli-Inter sarà ricca di gol e – si spera – di spettacolo: terminerà 2-2. Quattro reti in novanta minuti, per un match che potrebbe decretare in qualche modo la corsa Scudetto dell’una o dell’altra squadra. In un primo momento, anche Ivan Zazzaroni si sbilancia con una netta sentenza: vittoria degli azzurri. Poi ci ripensa e si riserva la possibilità di una vittoria del Napoli o di un pareggio.

Insomma, per i due radiofonisti di Radio Deejay l’Inter oggi non avrebbe speranza di portare i tre punti a casa, nonostante parta in netto vantaggio rispetto alla formazione partenopea, priva di Anguissa e Neres infortunati. E non bisogna dimenticare che Antonio Conte utilizzerà ancora il 3-5-2, modulo non usuale del Napoli, più abituato e adatto ad un 4-3-3 funzionale e collaudato.