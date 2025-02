Napoli-Inter, parla Inzaghi: “Infortuni? Potremmo cambiare modulo! Su Thuram…”

Simone Inzaghi ha presentato il match della sua Inter contro il Napoli in conferenza stampa: tanti spunti di riflessione per il tecnico nerazzurro.

Manca poco al big match del weekend che vedrà di fronte Napoli ed Inter. Antonio Conte ha parlato prima di Inzaghi in conferenza stampa, presentando il match e dando diverse chiavi di lettura su quella che è la situazione della compagine azzurra in questo momento.

Il tema infortuni, manco a dirlo, è stato di sicuro preponderante, considerando che l’allenatore dei partenopei dovrà fare a meno di due calciatori importanti per le economie di gioco come David Neres e Frank Anguissa; al netto di questo, Conte guarda con fiducia ai ritorno di Spinazzola e Olivera che in questa fase potrebbero concretamente diventare molto importanti.

Se il Napoli si avvicina a questo match con un trend non particolarmente positivo (3 pareggi e l’ultima sconfitta contro il Como), l’Inter arriva al Maradona da prima in classifica e da unica squadra ancora in corsa in Champions League, quest’ultimo primato non da poco considerando le eliminazioni turbolente di Juventus, Milan e Atalanta.

Napoli News 24 – Napoli-Inter, Inzaghi parla in conferenza

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, presentando così il match contro i partenopei: “Thuram? L’ho rivisto mercoledì parzialmente, ieri e oggi ha lavorato bene e dato rassicurazioni. Domani capiremo se partirà dall’inizio”, ha detto il tecnico parlando del suo attaccante.

Ed ancora sul modulo e possibili modifiche: “Oggi come quinti ho provato da una parte Correa e dall’altra Frattesi, perché in questo momento abbiamo esigenze, poi posso avere anche uno tra Pavard e Bisseck che possono farmi quel ruolo, posso cambiare il sistema perché in questi 3 anni e mezzo non ho mai avuto 3 infortuni su 5 nello stesso ruolo”, le sue parole.

Inzaghi ha parlato anche del Napoli e della situazione degli azzurri: “Il Napoli ha cambiato modulo, è una squadra composta da ottimi giocatori con un ottimo tecnico. Sono organizzato, sanno benissimo cosa fare in campo. Siamo pronti, li abbiamo studiati. Domani sarà una bellissima sfida tra due squadre che sono lassù con merito”.