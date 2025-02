“Napoli-Inter? Dovesse finire in parità…”: Rafa Benitez lancia un nuovo scenario

Napoli-Inter è il big match di questo weekend di Serie A. Rafa Benitez ha allenato entrambe le squadre ed ha dato la sua chiave di lettura sul match.

Rafa Benitez ha allenato sia il Napoli che l’Inter, di fatto dando alla squadra partenopea grandi spunti per la crescita del club sotto il punto di vista dirigenziale ma anche per quanto riguarda il parco giocatori. Il tecnico spagnolo, infatti, durante la sua esperienza in azzurro ha dato modo a tutto il club di alzare l’asticella, sia in Italia che in Europa.

Il tecnico spagnolo in queste ore ha commentato quella che sarà la sfida tra le sue ex squadre, dando anche una chiave di lettura molto particolare su quella che potrà essere la svolta in caso di parità.

Napoli Ultime Calcio – Benitez su Napoli-Inter: il pareggio e la svolta

“Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare: chi dovesse vincere, non avrà messo le mani sullo scudetto; e chi dovesse perdere, non si rassegnerà”, ha detto Benitez ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Ed ancora, l’allenatore ha spiegato i possibili scenari nel caso in cui Napoli ed Inter dovessero chiudere il match in parità: “Il pareggio farebbe il gioco dell’Atalanta, che comunque resterebbe in corsa a prescindere”.

La corsa al titolo è il tema preponderante “Inter e Napoli sono a 57 e a 56 punti, l’Atalanta poco più dietro a 54, di questo passo a 83 punti ci sarebbe il titolo. Ma chi può dire che una delle tre non possa alzare la media, mettendo assieme un filotto?”.