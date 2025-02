Dei retroscena particolari riguardo il suo passaggio al Paris Saint Germain: ne ha parlato Fabiàn Ruiz proprio in queste ore.

Khvicha Kvaratskhelia è stato soltanto l’ultimo dei calciatori del Napoli a lasciare l’Italia per approdare in quel di Parigi per giocare con la maglia del Paris Saint Germain. Storicamente, va detto, non sono pochi i giocatori che hanno seguito la strada della Tour Eiffel partendo proprio dalla città partenopea.

Tra questi anche Fabiàn Ruiz, uno che in casa Napoli è riuscito a fare cose importante, anche se secondo molti all’ombra del Vesuvio lo spagnolo poteva esprimere ancora di più rispetto a quanto fatto nella sua avventura partenopea.

In queste ore proprio Fabiàn ha raccontato il suo passaggio al Paris Saint Germain, svelando anche dei retroscena particolari riguardo il suo adattamento all’avventura parigino.

Calcio Napoli Ultimissime – Fabiàn ed il passaggio al PSG

“Trasferimento al PSG con Neymar, Mbappé e Messi? Mi è costato adattarmi, soprattutto con il clima. Le squadre sono molto fisiche e veloci, questa è la differenza che c’è qui in Francia. La Ligue 1 non è così conosciuta, ma quando arrivi qui ti rendi conto della difficoltà”, ha detto Fabiàn nel corso di un’intervista a ‘Universo Valdano’, su Movistar.

“Il club vince da parecchi anni, ma ha il rammarico della Champions. È una competizione molto difficile contro i migliori d’Europa, l’anno scorso siamo stati a un passo dalla finale, è un obiettivo fare la storia con il PSG. Potere giocare con tutti e tre insieme è stato qualcosa di inimmaginabile, unico. Non sembrava reale. Se ne sono andati tutti e tre (Neymar, Mbappe e Messi) e ora non abbiamo nessuna stella mondiale. Ma siamo una squadra più unita”, ha ancora detto lo spagnolo.